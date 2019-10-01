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Пьяный дебошир устроил драку на рейсе Лос-Анджелес–Москва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пьяный пассажир устроил дебош на борту воздушного судна, сообщил источник в экстренных службах во вторник, 1 октября.

Инцидент произошел, когда лайнер выполнял рейс Лос-Анджелес–Москва. На борту произошла драка, ее подробности не уточняются. В результате самолет встречали с полицией, а мужчину в сильном алкогольном опьянении отправили в участок.

Согласно данным online-табло аэропорта Шереметьево, борт совершил посадку в 13:11, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в сентябре артиста Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство на борту самолета Барнаул–Москва. Актер и его директор Николай Коренев устроили дебош — они нецензурно выражались в адрес бортпроводников

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