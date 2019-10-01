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Пожилых жителей Курской области будет доставлять в больницы спецтранспорт

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Курская область закупила 32 автомобиля «Нива Шевроле» для транспортировки граждан в медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

С 1 октября пожилые и маломобильные жители Курской области смогут добраться из отделенных сел в больницы бесплатно. Ответственными за транспортировку назначат организации соцобеспечения, пишет «Курская правда».

Доставлять людей в больницы будут в соответствии с графиками проведения обследований и списками, которые сформированы медучреждениями.

1 октября в Приморье муниципалитетам вручили ключи от 20 новых автомобилей марки Hyundai Solaris и «УАЗ Патриот». Они будут возить селян старше 65 лет в медучреждения на обследования.

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