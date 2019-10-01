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Дорожки для скандинавской ходьбы оборудуют в Пензе

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В Пензе на улице Попова планируют обустроить дорожки для скандинавской ходьбы, велосипедистов и роллеров. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев во время встречи с членами клуба скандинавской ходьбы во вторник, 1 октября.

Губернатор сообщил, что в 2020 году начнется реализация проекта по обустройству улицы Попова. Средства на эти цели направят из регионального бюджета, пишет ИА «Пенза-пресс».

По просьбам пензенцев закупили 200 курток для занятий скандинавской ходьбой, заявил Белозерцев. В ближайшее время планируется приобрести новые палки.

Глава региона отметил, что задачей мероприятий является приобщить как можно больше людей к этому виду спорта, чтобы они «продляли себе жизнь».

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