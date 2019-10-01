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Власти Приморья выделили 20 машин для доставки пенсионеров в больницы

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Фото: Официальный сайт Администрации Приморского края
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Муниципалитетам Приморского края выделили 20 новых автомобилей, которые будут возить селян старше 65 лет в медучреждения на обследования. Церемония вручения ключей состоялась около здания краевой администрации 1 октября.

Средства на покупку автомобилей были выделены из поступивших в регион в рамках нацпроекта «Демография» 26,6 млрд рублей. Власти закупили 27 машин марки Hyundai Solaris и «УАЗ Патриот», 20 из которых уже прибыли во Владивосток, пишет ИА PrimaMedia.

Транспорт направится в городские округа и муниципальные районы края. За каждым автомобилем закрепят мобильную бригаду специалистов из соцработников, медработников, психологов и сотрудников администрации муниципалитета.

Сейчас в Приморье действуют 20 мобильных бригад. Благодаря им социальную помощь ежегодно получают 5 тыс. человек.

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