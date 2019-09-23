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Экскурсии для пенсионеров в Псковском музее сделают бесплатными

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В Псковском музее-заповеднике на один день введут бесплатные экскурсии для пенсионеров. Объекты музейного показа откроют для людей «серебряного возраста» в следующий вторник, 1 октября, в Международный день пожилых людей, который отмечается по всему миру.

В тот же день в музее пройдут сборные экскурсии по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» и по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Посетителям не пенсионного возраста предлагается оплатить лишь входной билет, пишет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области проводятся аукционы на поставку трех маммографов и двух томографов для четырех медицинских учреждений. Стоимость контракта — более 40 млн рублей.

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