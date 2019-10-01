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Восемь классов в школах Оренбурга ушли на карантин

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В трех школах Оренбурга восемь классов закрылись на карантин. В общей сложности на дистанционное обучение перевели 227 детей.

Причина — распространение ОРВИ. Уроки на дому получают ученики школ № 3, № 67 и № 76, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на городское управление образования.

В свою очередь, в городском управлении Роспотребнадзора уточнили, что в новом учебном году школьники в основном болеют риновирусами и другими вирусами негриппозной этиологии.

Детские сады Оренбурга на карантин не закрывались.

1 октября сообщалось, что в Хабаровском крае в двух школах объявлен карантин из-за ОРВИ и внебольничной пневмонии. Кроме того, на карантин закрыли детский сад.

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