Прямой эфир

Карантин объявили в школах Хабаровского края из-за пневмонии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В двух школах Хабаровского края объявили карантин из-за внебольничной пневмонии и ОРВИ. Также в связи с заболеваемостью закрыт один детский сад.

ПО данным краевого правительства, занятия полностью отменены в Охотской школе № 1. Там десять школьников заболели внебольничной пневмонией. В школе № 6 в Чегдомыне пневмония выявлена у 11 учеников. В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ был закрыт детский сад в поселке ЦЭС Верхнебуреинского района, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Кроме того, в учебных заведениях Комсомольска, Советской Гавани и Чегдомына занятия приостановлены частично. Министерство здравоохранения проводит мониторинг посещаемости. Карантин вводится в случае регистрации 10 случаев внебольничной пневмонии на школу или двух случаев заболевания на группу или класс.

Также медики напоминают, что в регионе продолжается вакцинация против гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области
Количество случаев инфекционных заболеваний снизилось в Коми

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019