Карантин объявили в школах Хабаровского края из-за пневмонии

В двух школах Хабаровского края объявили карантин из-за внебольничной пневмонии и ОРВИ. Также в связи с заболеваемостью закрыт один детский сад.

ПО данным краевого правительства, занятия полностью отменены в Охотской школе № 1. Там десять школьников заболели внебольничной пневмонией. В школе № 6 в Чегдомыне пневмония выявлена у 11 учеников. В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ был закрыт детский сад в поселке ЦЭС Верхнебуреинского района, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Кроме того, в учебных заведениях Комсомольска, Советской Гавани и Чегдомына занятия приостановлены частично. Министерство здравоохранения проводит мониторинг посещаемости. Карантин вводится в случае регистрации 10 случаев внебольничной пневмонии на школу или двух случаев заболевания на группу или класс.

Также медики напоминают, что в регионе продолжается вакцинация против гриппа.