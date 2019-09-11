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Количество случаев инфекционных заболеваний снизилось в Коми

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Роспотребнадзор Коми сообщил данные о количестве пострадавших от инфекционных и паразитарных заболеваний с начала 2019 года. С января по август в республике зарегистрировано 226 757 подобных случаев. Это на 1,8% меньше, чем за тот же период годом ранее. Уровень заболеваемости оказался ниже среднемноголетних значений на 1,8%.

Так, специалисты не зарегистрировали ни одного случая брюшного тифа, дизентерии, кори, краснухи, полиомиелита, эпидемического паротита, дифтерии, менингококковой инфекции, лептоспироза, псевдотуберкулеза, листериоза, трихинеллеза и малярии.

Отмечено снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 20,3%, ветряной оспой на 6,4%, гемофильной инфекцией на 28 случаев, ВИЧ-инфекцией на 27,1%.

Вместе с тем специалисты отметили рост заболеваемости сальмонеллезами, энтеровирусной инфекцией, хроническим вирусным гепатитом, коклюшем, скарлатиной и чесоткой. Также с начала года зарегистрировано 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, а семь человек заболели иксодовым клещевым боррелиозов (болезнью Лайма), сообщает ИА «Комиинформ».

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