Проект «Учитель будущего» разработали в Коми

В Коми разработали проект «Учитель будущего». Подробности программы рассказала министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

По ее словам, которые приводит ИА «Комиинформ», для реализации проекта республика привлекла средства из бюджета. На них в 2021-2022 годах планируется открыть центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, а также центры повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Это должно дать новый импульс к развитию профессионального учительского и педагогического сообщества в республике, отметила министр. Пока у властей нет соглашения с Министерством просвещения России, но пул конкурсных мероприятий, которые будут реализовываться на постоянной основе, уже сформирован.

9 августа сообщалось о том, что в Коми в этом году увеличили финансирование проектов «Народного бюджета». Самое востребованное направление — благоустройство населенных пунктов.