Прямой эфир

Проект «Учитель будущего» разработали в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми разработали проект «Учитель будущего». Подробности программы рассказала министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

По ее словам, которые приводит ИА «Комиинформ», для реализации проекта республика привлекла средства из бюджета. На них в 2021-2022 годах планируется открыть центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, а также центры повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Это должно дать новый импульс к развитию профессионального учительского и педагогического сообщества в республике, отметила министр. Пока у властей нет соглашения с Министерством просвещения России, но пул конкурсных мероприятий, которые будут реализовываться на постоянной основе, уже сформирован.

9 августа сообщалось о том, что в Коми в этом году увеличили финансирование проектов «Народного бюджета». Самое востребованное направление — благоустройство населенных пунктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лучшим муниципалитетам Коми выплатят гранты
Республика Коми получит 190 млн рублей на ремонт моста через Вычегду

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019