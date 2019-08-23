Лучшим муниципалитетам Коми выплатят гранты

Власти Коми распределили гранты муниципалитетам. Речь идет о городских округах и районах, достигших наилучших результатов по увеличению базы доходов местного бюджета в 2018 году.

Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства республики Михаил Порядин. Общая сумма в размере 40 млн рублей досталась пяти муниципалитетам: Воркута, Сыктывдинский, Корткеросский, Сосногорский, Ижемский районы, сообщает ИА «Комиинформ». Наибольший грант получит Сыктывдинский район (12 млн рублей).

Напомним, в Республике Коми отремонтируют мост через реку Вычегду в районе деревни Малая Слуда. На эти цели регион получит 190 млн рублей. Переправа на трассе Сыктывкар–Ухта–Печора–Усинск–Нарьян-Мар находится в предаварийном состоянии. Ремонтные работы на мосту продлятся три года.