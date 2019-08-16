Республика Коми получит 190 млн рублей на ремонт моста через Вычегду

В Республике Коми отремонтируют мост через реку Вычегду в районе деревни Малая Слуда. На эти цели регион получит 190 млн рублей.

Мост на трассе Сыктывкар–Ухта–Печора–Усинск–Нарьян-Мар находится в предаварийном состоянии. По оценке специалистов, дефекты конструкции развиваются стремительно, в связи с чем снижается несущая способность моста. Ремонтные работы на мосту продлятся три года. Потребуется переустройство проезжей части, замена деформационных швов, ремонт опор и защита строений от коррозии. Также будет обустроено наружнее освещение и судовая сигнализация, сообщает ИА «Комиинформ».

В 2019 году объем финансирования составит 211,1 млн рублей. Для проведения ремонта будут привлечены федеральные средства в размере 190 млн рублей. Вопрос о финансировании работ в 2020 и 2021 годахбудет рассматриваться дополнительно.

На мосту действует временное ограничение движения для грузовиков с грузоподъемностью более 20 т общей массой и нагрузкой свыше 10 т на ось. Кроме того, скорость движения ограничена до 20 км/ч.