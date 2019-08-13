Диагностику всех мостов проведут в Удмуртии

До 2021 года специалисты проведут диагностику всех мостов в Удмуртии. В ходе мониторинга будет дана оценка надводным частям конструкций.

В республике насчитывается более 360 мостов и путепроводов общей длиной свыше 13 км. Их диагностика будет продолжаться в течение двух лет. Специалисты оценят, в каком состоянии находятся надводные части сооружений. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Также со следующего года стартует мониторинг подводных частей мостов.

По данным правительства, 12 мостов находятся в крайне изношенном состоянии. Удмуртия присоединится к разработке федеральной программы реконструкции мостов, в приоритете будут находиться аварийные конструкции.