Народные проекты по благоустройству реализуют в Коми

В Республике Коми в 2019 году финансирование проектов «Народного бюджета» увеличено в два раза. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Из регионального бюджета на эти цели направят 90,8 млн рублей. Еще 28,2 млн — средства муниципальных образований и вклад граждан, юридических и индивидуальных предпринимателей, пишет ИА «Комиинформ».

В 2019 году отбор прошли 277 народных предпринимателей. Самым востребованным направлением остались проекты по благоустройству населенных пунктов. В этот раз их 173.

Финансирование из регионального бюджета увеличено по инициативе главы республики Сергея Гапликова.