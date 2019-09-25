Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области

Почти 3,7 тыс. человек в Псковской области заболели ОРВИ за неделю. Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости.

По данным ведомства, недельный эпидемический порог оказался превышен на 2% по региону. На территории Пскова заболеваемость ОРВИ оказалась ниже пороговой на 11,2%. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Госпитализация потребовалась 72 пациентам в регионе. У девяти человек выявили грипп В, у двоих – аденовирус. По данным лабораторных исследований, активность циркуляции респираторных вирусов пока находится на низком уровне.

По последним данным, прививки от гриппа сделали почти 76 тыс. взрослых, что составляет треть от плана вакцинации, а также свыше 20 тыс. детей.