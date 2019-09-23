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Более 500 тыс. жителей Тамбовской области сделают прививки от гриппа

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Медики планируют охватить вакцинацией против гриппа не менее 45% местного населения. Прививки сделают свыше 516 тыс. человек.

По данным управления здравоохранения, вакцинацией необходимо охватить не менее 75% людей из групп риска. В план прививочной кампании входят 363 тыс. взрослых и более 153 тыс. детей. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Врачи считают, что вакцинация позволяет свести к минимуму риск заболевания. В случае заражения привитый человек легче переносит болезнь.

В прошлом сезоне в Тамбовской области не зарегистрировали превышение эпидемических порогов. Специалисты связывают это с высоким охватом населения вакцинацией.

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