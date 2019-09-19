Вакцинация от гриппа стартовала в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно в поликлиниках или на работе, если работодатель организует вакцинацию.

В этом году для детей предусмотрены 60 тыс. доз вакцины. На бесплатную прививку могут рассчитывать пенсионеры, дети, работники соцсферы, пишет ТагилСити.ру со ссылкой на «Тагильский рабочий».

Отмечается, что в медучреждения города завезено достаточное количество вакцины.

В прошлом году от гриппа привили почти 60% горожан. При этом 17% заболевших прошли вакцинацию и перенесли заболевание в легкой форме и без осложнений.

Ранее сообщалось, что вакцинация против гриппа началась в Тверской области. В рамках подготовки к эпидемиологическому сезону прививки планируют поставить не менее 45% жителей региона.