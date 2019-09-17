Вакцинация против гриппа началась в Самарской области

Вакцина против гриппа поступила в медицинские учреждения Самарской области. В регионе работают 320 прививочных кабинетов и 990 прививочных бригад.

По данным министерства здравоохранения, вакцину против гриппа поставят каждому второму жителю Самарской области. Особое внимание медики планируют уделить людям из групп риска, в том числе беременным женщинам, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями. Также обязательно будут привиты медицинские работники, преподаватели, сотрудники транспортной сферы и сферы обслуживания. Об этом сообщает НИА «Самара».

В прошлом году прививки сделали 1,5 млн человек, поэтому эпидемический сезон характеризовался низкой степенью интенсивности.

Ранее сообщалось, что вакцинация против гриппа стартовала в Ростовской области. В регионе планируют привить 47% населения.