Заболеваемость ОРВИ выросла в Якутии

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ выявлен в Якутии. Медики продолжают вакцинацию против гриппа.

По данным Роспотребнадзора, на текущий момент в республике циркулируют вирусы парагриппа и риновирусы. Заболеваемость ОРВИ характерна для сентября в связи с формированием коллективов детей в школах и детских садах. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

По последним данным, вакцинацией против гриппа охвачено свыше 183 тыс. жителей Якутии, это около 19% населения республики. Всего перед началом эпидемического сезона планируется привить 490 тыс. человек. Сделать прививку бесплатно могут школьники, дети в дошкольных учреждениях, школьники, студенты, сотрудники и подопечные социальных учреждений, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали самый эффективный способ профилактики гриппа. Специалисты считают, что защититься от заболевания позволит вакцинация. В ведомстве напомнили, что состав вакцины меняется ежегодно по рекомендациям ВОЗ.