Прямой эфир

Заболеваемость ОРВИ выросла в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ выявлен в Якутии. Медики продолжают вакцинацию против гриппа.

По данным Роспотребнадзора, на текущий момент в республике циркулируют вирусы парагриппа и риновирусы. Заболеваемость ОРВИ характерна для сентября в связи с формированием коллективов детей в школах и детских садах. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

По последним данным, вакцинацией против гриппа охвачено свыше 183 тыс. жителей Якутии, это около 19% населения республики. Всего перед началом эпидемического сезона планируется привить 490 тыс. человек. Сделать прививку бесплатно могут школьники, дети в дошкольных учреждениях, школьники, студенты, сотрудники и подопечные социальных учреждений, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали самый эффективный способ профилактики гриппа. Специалисты считают, что защититься от заболевания позволит вакцинация. В ведомстве напомнили, что состав вакцины меняется ежегодно по рекомендациям ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 500 тыс. жителей Тамбовской области сделают прививки от гриппа
В Тверской области планируют привить от гриппа 45% населения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019