Врач назвал оптимальное время для вакцинации от гриппа после отпуска

Горожанам, которые вернулись из отпуска в теплых странах, из-за ослабленного иммунитета лучше делать прививку от гриппа через несколько дней после приезда. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, в первое время после возвращения следует избегать физических и умственных нагрузок, а также негативных эмоций и стрессовых ситуаций. Он пояснил, что стресс от акклиматизации ослабляет иммунитет, и человек становится уязвим для гриппа и простуды. Поэтому лучше отложить прививку от гриппа на несколько дней, особенно если есть повышенная температура и чувство недомогания.

По словам Тяжельникова, эти несколько дней лучше посвятить укреплению иммунитета: пить чай с шиповником или лимоном, принимать витамины, избегать переохлаждения и мест массового скопления людей, а также строго соблюдать правила гигиены, пишет НСН.

Вакцинация от гриппа началась в Москве 4 сентября. Кроме кабинетов в поликлиниках города работает 65 мобильных пунктов вакцинации у метро, МЦК, рядом с железнодорожной платформой «Крюково» и в двух флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Также вакцинацию можно пройти в павильонах «Здоровая Москва» в городских парках.