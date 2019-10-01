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В Кремле прокомментировали возможность размещения авиабазы в Белоруссии

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день Москва и Минск не проводят переговоров о необходимости размещения на территории Белоруссии российской военной базы. Об этом он рассказал во вторник, 1 октября.

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«Между Россией и Белоруссией существует объем союзнических обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется», — отметил Песков.

Ранее 1 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что не видит смысла в размещении российской военно-воздушной базы на территории республики. По его словам, эта тема не стоит на повестке российско-белорусских отношений.

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой. Он отметил, что Москва тоже не на 100% разделяет белорусские внешнеполитические установки, но «это ничего не значит».

2 августа Минобороны Белоруссии сообщило, что с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики определятся до 6 июня 2020 года. Отмечается также, что срок действия соглашений о размещении двух российских военных объектов заканчивается 7 июня 2021 года.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин поручил начать переговоры с белорусской стороной о создании на территории республики российской авиабазы. Информация о том, что российские истребители Су-27 планируется разместить на аэродроме под Бобруйском, появлялась в СМИ еще в 2014-м.

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