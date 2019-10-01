Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для углубления интеграции с РФ

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил о том, что решение спорных вопросов по нефти и газу является приоритетом для Минска, без этого говорить о подписании программы интеграции будет трудно. Стенограмма интервью размещена 1 октября на сайте МИДа республики.

«Для нас самое главное — это решение тех вопросов, которые лежат сегодня на поверхности. Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но, если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится», — сказал Макей.

Уточняя, о каких проблемах идет речь, министр пояснил, что препятствиями являются налоговый маневр и вопросы, связанные с ценами на газ и нефть.

16 сентября газета «Коммерсант» опубликовала подробности плана экономической интеграции России и Белоруссии. Согласно ему, в 2021 году страны перейдут на единый Налоговый кодекс, создадут единый регулятор энергетического рынка, объединят таможенную политику.

Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал экономическое объединение с российским лидером Владимиром Путиным на встрече 18 июля.

Большой налоговый маневр в числе прочего подразумевает снижение экспортной пошлины на нефтепродукты до нуля к 2024 году.

Лукашенко уверен, что для его страны установлена слишком высокая цена на голубое топливо — $129 за тысячу кубометров. Кроме того, в Белоруссии опасаются, что планы российской стороны к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых повлияют на стоимость черного золота для соседнего государства. Белоруссия хочет получить компенсацию в случае финансовых потерь, которые она оценивает в $11 млрд за шесть лет.