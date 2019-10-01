Прямой эфир

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для углубления интеграции с РФ

0
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил о том, что решение спорных вопросов по нефти и газу является приоритетом для Минска, без этого говорить о подписании программы интеграции будет трудно. Стенограмма интервью размещена 1 октября на сайте МИДа республики.

Американский козырь: готова ли Белоруссия упасть в объятия Запада
Минск намерен активизировать сотрудничество с Вашингтоном в противовес Москве

«Для нас самое главное — это решение тех вопросов, которые лежат сегодня на поверхности. Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но, если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится», — сказал Макей.

Уточняя, о каких проблемах идет речь, министр пояснил, что препятствиями являются налоговый маневр и вопросы, связанные с ценами на газ и нефть.

16 сентября газета «Коммерсант» опубликовала подробности плана экономической интеграции России и Белоруссии. Согласно ему, в 2021 году страны перейдут на единый Налоговый кодекс, создадут единый регулятор энергетического рынка, объединят таможенную политику.

Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал экономическое объединение с российским лидером Владимиром Путиным на встрече 18 июля.

Большой налоговый маневр в числе прочего подразумевает снижение экспортной пошлины на нефтепродукты до нуля к 2024 году.

Лукашенко уверен, что для его страны установлена слишком высокая цена на голубое топливо — $129 за тысячу кубометров. Кроме того, в Белоруссии опасаются, что планы российской стороны к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых повлияют на стоимость черного золота для соседнего государства. Белоруссия хочет получить компенсацию в случае финансовых потерь, которые она оценивает в $11 млрд за шесть лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
СМИ узнали подробности плана экономической интеграции РФ и Белоруссии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019