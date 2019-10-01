Топ-менеджеры НМГ вошли в рейтинг лучших менеджеров России — 2019

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов вошел в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в категории «Высшие руководители» в сфере медиабизнеса. Туда также вошли топ-менеджеры Национальной Медиа Группы (НМГ), в состав которой входит МИЦ «Известия».

В рейтинг попали генеральный директор НМГ Ольга Паскина, первый заместитель генерального директора НМГ Елена Верман, заместитель генерального директора по связям с общественностью Валерия Кунгурцева и заместитель Генерального директора НМГ по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин.

Третье место в рейтинге «Топ-100 коммерческих директоров» в сфере медиабизнеса в этом году заняла директор департамента партнерских проектов МИЦ «Известия» Мария Гандрабура.

От Пятого канала в рейтинг вошли: Алексей Соколов, заместитель генерального директора — управляющий делами, начальник финансово-экономического управления Екатерина Рыжова и заместитель генерального директора — директор программ и маркетинга Марина Белова.

Рейтинг публикуется на страницах газеты «Коммерсант» ежегодно уже в течение 20 лет. Он является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Составители перечня оценивают персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входят новостные службы телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал и «78», а также интернет-портал IZ.RU, телеканал IZ.RU и газета «Известия». «Известия» являются производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды. Аудитория новостных онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек. ТВ-аудитория составляет более 60 млн человек.