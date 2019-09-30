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РЕН ТВ и «Известия» стали самыми цитируемыми СМИ в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компания «Медиалогия» выпустила рейтинг цитируемости федеральных СМИ в августе 2019 года. По результатам месяца, ресурсы МИЦ «Известия» одержали победу сразу в двух категориях – ТВ-каналы и газеты.

РЕН ТВ переместился на первую строчку рейтинга ТВ-каналов с большим отрывом от других вещателей – суммарный индекс цитируемости (ИЦ) достиг показателя 1234,3. Это более чем в два раза выше, чем у «России 1», занявшей второе место с ИЦ 519,3.

«Известия» сохранили звание самой цитируемой газеты России. ИЦ издания составил 2987,1. Самыми заметными темами месяца стали публикации о распространении на Юге России опасных комаров, о запросе «Почты России» выделить 85 млрд из бюджета на создание центров торговли и услуг, а также об идеи сокращения рабочей недели.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входит производственный комплекс, созданный на базе новостных служб телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал, «78», а также интернет-портал IZ.RU, телеканал IZ.RU и газета «Известия». «Известия» являются производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды. Общая аудитория новостных онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.

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