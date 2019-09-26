Прямой эфир

«Известия» приняли участие в #TetrisChallenge

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Известия» приняли участие в челлендже #TetrisChallenge, по условиям которого работники разных сфер раскладывают в идеальном порядке на полу инвентарь, необходимый им в работе, ложатся рядом и фотографируют всё это сверху.

На территории ВДНХ новостная бригада «Известий» из четырех человек показала всё, что требуется ей для работы.

Оператор, его ассистент, корреспондент и водитель представили передвижную телестанцию для выхода в эфир и инветарь, который находится во втором автомобиле. Видеоролик челленджа опубликован на странице издания в Instagram.

Так, на асфальтированной площадке оказались камеры гоу-про, легкий стедикам, стандартная камера с набором объективов, камера с круговым обзором, микрофон для начитки закадрового текста, так называемая «колотушка», которую вы, как правило, видите в руках корреспондента, удочка — чтобы дотянуться до спикера на пресс-подходе, микрофон-петличка для долгих интервью.

Среди предметов были туфли, сапоги и дождевик, а также бронежилет с надписью Pressa и каска.

Эстафету команда «Известий» передала новостной службе «Пятого канала» и ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИЦ «Известия» расскажут о погоде на осень. Трансляция
Анонсирующая пресс-конференция премьеры мюзикла «Вий». Трансляция

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019