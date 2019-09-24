Анонсирующая пресс-конференция премьеры мюзикла «Вий». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит анонсирующая пресс-конференция, посвященная премьере самого ожидаемого мистического мюзикла года «Вий».

В мюзикле задействованы ведущие театральные специалисты и известные актеры. В постановке будет широко применяться воздушная акробатика, современные технологии. Официальные дни премьер — 4, 5, 6 октября в 19:00 в Большом концертном зале КЦ «Москвич».

В пресс-конференции принимают участие:

Теона Дольникова, актриса, лауреат национальной премии «Золотая маска», исполнительница главной роли Панночки в мюзикле «Вий»;

Дмитрий Савин, актер, дипломант национальной премии «Золотая маска», исполнитель главной роли Хомы Брута в мюзикле «Вий»;

Анастасия Макеева — актриса театра и кино, певица, исполнительница главной роли Панночки в мюзикле «Вий»;

Николай Покотыло, режиссер-постановщик мюзикла «Вий», дипломант национальной премии «Золотая маска», главный режиссёр Красноярского музыкального театра;

Игорь Балалаев, актер, ведущий актер российских мюзиклов, исполнитель роли Сотника в мюзикле «Вий»;

Игорь Портной, актер театра и кино, исполнитель роли Ректора в мюзикле «Вий», самый востребованный актёр мюзиклов в мире (российского происхождения);

Таис Урумидис, актриса, педагог, исполнительница роли Хавроньи в мюзикле «Вий», финалистка проекта телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!»;

Игорь Скрипко, актер театра и кино, актер РАМТ и Московского театра «У Никитских ворот» Марка Розовского, исполнитель главной роли — Хомы Брута — в мюзикле «Вий»;

Евгений Загот, композитор, лауреат Национальной премии «Золотая маска», главный дирижер мюзикла «Mama MIA», музыкальный продюсер мюзикла «Вий»;

Руслан Герасименко, генеральный продюсер мюзикла «Вий»;

Елена Абрамова, руководитель PR-службы Федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» — «О литературном партнерстве с мюзиклом «ВИЙ» и совместном проекте в рамках Года театра»;

Виталий Андреев, исполнительный директор компании-прокатчика Creative Lab Stairway.