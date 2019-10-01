Путин подписал указ о призыве в армию осенью 132 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с октября по декабрь 2019 года на военную службу в российскую армию будут призваны 132 тыс. граждан РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля во вторник, 1 октября.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 132 тыс. человек», — указано в тексте.

Кроме того, Путин поручил осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Накануне начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал, что в ходе весеннего призыва 351 человек был отобран в 17 научных рот.

1 сентября сообщалось об изменениях в правилах призыва в армию в России. В соответствии с ними призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться.

Право добровольного отказа от отсрочки или полного освобождения от призыва предоставляется родным братьям и сыновьям лиц, погибших, умерших, получивших ранения при прохождении военной службы или во время нахождения на военных сборах, а также обладателям ученой степени.

Этим правом также могут воспользоваться студенты-очники программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.