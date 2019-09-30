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Штрафы за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России могут значительно вырасти штрафы для состоящих на воинском учете граждан, которые не выполняют свои обязанности перед военкоматом, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

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«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз», — сказал военный в эфире телеканала «Россия-24», его слова приводит «Российская газета» в понедельник, 30 сентября.

Речь идет о призывниках и запасниках, которые не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Сейчас штраф за неявку по повестке в военкомат, сокрытие личных сведений карается штрафом от 100 до 500 рублей.

1 сентября сообщалось об изменениях в правилах призыва в армию в России. В соответствии с ними, призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться.

Право добровольного отказа от отсрочки или полного освобождения от призыва предоставляется родным братьям и сыновьям лиц, погибших, умерших, получивших ранения при прохождении военной службы или во время нахождения на военных сборах, а также обладателям ученой степени.

Этим правом также могут воспользоваться студенты-очники программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.

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