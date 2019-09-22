Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота. Ролик доступен на официальном YouTube-канале ведомства.

Боевые маневры проходили на севере Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Стрельбы отрабатывали в штормовых условиях при волнении моря до 4 баллов и сильном порывистом ветре.

Экипажи больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработали защиту от нападения условного противника с воздуха.

Так, Северный флот отразил атаку при помощи артиллерийских установок АК-100, АК-725 и АК-630, а также зенитных ракетных комплексов «Кинжал».

Ранее в сентябре Минобороны показало видео применения «Кинжалов» на Камчатке. Стрельбы проходили в Охотском море.