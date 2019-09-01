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Правила призыва в армию изменились в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября. Теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться.

Изменения внесены в ст. 22, 23, 24 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Повышение выплат сельским пенсионерам, отказ от отсрочки для призывников и новшества в школах и детских садах

Так, право добровольного отказа от отсрочки или полного освобождения от призыва предоставляется родным братьям и сыновьям лиц, погибших, умерших, получивших ранения при прохождении военной службы или во время нахождения на военных сборах, а также обладателям ученой степени.

Также этим правом могут воспользоваться студенты-очники программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Чтобы отказаться от отсрочки, нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата, уточняет «Газета.ру».

Срочники, призванные до 1 сентября 2019 года, могут демобилизоваться досрочно, если основание для этого появилось в период прохождения службы. Таковым является, например, рождение второго ребенка.

В мае в Минобороны выступали за ужесточение процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах. Так, врачей предлагалось наделить правом перепроверять здоровье получивших отсрочку призывников дважды в год во время призывных кампаний, а комиссии — возможностью ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.

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