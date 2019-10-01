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В Подмосковье задержан подозреваемый в сбыте героина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Одинцовском районе Подмосковья сотрудники полиции задержали мужчину, который занимался сбытом героина. Об этом во вторник, 1 октября, рассказала ТАСС начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Березовая задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в сбыте наркотических средств», — отметила она.

Возбуждено уголовное дело по статье ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В настоящее время мужчина арестован по решению суда.

30 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении трех астраханских полицейских, подозреваемых в сбыте наркотиков. Согласно версии следствия, сотрудники полиции хотели повысить показатели своей работы, в результате чего договорились со своим знакомым о том, что он найдет человека, которому сбудет наркотики. В свою очередь полицейские должны были его задержать и привлечь к уголовной ответственности.

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