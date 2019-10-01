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Легкоатлеток возмутили слишком интимные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе

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Фото: Global Look Press/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
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Ряд участниц чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе выразили недовольство из-за ракурсов съемок их стартов. Так, немецкая бегунья Джина Люкенкемпер отметила, что из-за расположения камер сзади и снизу спортсменов видео и фото получаются слишком откровенными.

«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — цитирует ее Bild.

Ее партнерша по команде Татьяна Пинто также назвала съемку ужасной.

В итоге из-за многочисленных жалоб, поступивших в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), организаторы соревнований удалили все видео подобных планов.

30 сентября сообщалось, что россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, заняв первое место на чемпионате мира в Дохе.

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