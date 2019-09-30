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Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay
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Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

30 сентября Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. С первой попытки она достигла высоты в 2,04 м.

Таким образом 26-летняя Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира. В 2015 году она завоевала золото на ЧМ в Пекине, а в 2017-м — в Лондоне.

Накануне, 29 сентября, сообщалось, что женская сборная России взяла бронзу Кубка мира по волейболу.

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