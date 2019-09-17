Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), из-за бездействия которой россиянам придется выступать под нейтральным флагом на чемпионате мира в Катаре. Об этом она сообщила в интервью «Известиям» в преддверии соревнований, стартующих 27 сентября.

ВФЛА до сих пор не восстановлена в правах после лишения аккредитации из-за допинговых скандалов, и Ласицкене уже критиковала ее за недостаточную работу в этом направлении.

«Считаю, что руководство ВФЛА сделало не всё, что должно было сделать. И из-за этого мы по-прежнему в ситуации неопределенности», — заявила прыгунья.

Она также рассказала, что не боится катарской жары и готова соревноваться на пределе своих возможностей.

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«Мой организм готов ко всему»