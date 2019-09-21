Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой

Российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ в Братиславе на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) «Ондрей Непела Трофи».

Как сообщает в субботу, 21 сентября, ТАСС, спортсменка побила рекорды, установленные ее коллегой Алиной Загитовой.

Трусова, двукратная чемпионка мира среди юниоров, в произвольной программе набрала 163,78 балла, а в сумме — 238,69 балла. Олимпийская чемпионка Загитова в 2018 году набрала 158,50 и 238,43 балла соответственно.

Как отмечает «РИА Новости», Трусова впервые в истории женских соревнований исполнила три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе.

15 сентября сообщалось, что ее прыжки вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсменка была признана первой фигуристкой в мире, исполнившей на официальных соревнованиях четверной тулуп, а затем и четверной лутц.