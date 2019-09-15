Четверные прыжки фигуристки Трусовой попали в Книгу рекордов Гиннесса

Два спортивных достижения российской фигуристки Александры Трусовой были внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» в субботу, 14 сентября.

Спортсменка была признана первой фигуристкой в мире, исполнившей на официальных соревнованиях четверной тулуп, а затем и четверной лутц.

15-летняя фигуристка заявила, что для нее «очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина».

При это она добавила, что результат ее «еще больше мотивирует, надо быть достойной этого».

В прошлом сезоне Трусова стала первой на чемпионате мира среди юниоров и завоевала серебро в Финале юниорского Гран-при.

8 сентября Трусова, которую тренирует Этери Тутберидзе, исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.