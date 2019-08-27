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Медведева рассказала о жизни в Канаде и тоске по России

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Российская фигуристка, двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, каково ей жить и тренироваться в Канаде.

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«Я чувствую себя как дома в плане работы. Я привыкла к Брайану (Брайан Орсер, тренер. — Ред.) и Трейси (Трейси Уилсон, второй тренер. — Ред.) и вообще ко всем, кто меня окружает. Они с полуслова могут понять, что со мной не так, хоть английский у меня и базовый. Мы — как спортивная семья», — сказала спортсменка корреспонденту «Газеты.ру» во вторник, 27 августа.

Вместе с тем чемпионка призналась, что ее не покидает чувство, будто она находится в «длительной командировке». Она объяснила, что в Канаде «только работает», а в России живут ее родные и друзья.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы и двукратная победительница финалов Гран-при. На Олимпиаде-2018 фигуристка получила две серебряные медали — в одиночном катании и командных соревнованиях.

Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру летом 2018 года, напоминает телеканал «Звезда». На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию фигуристка завоевала третье место в женском одиночном катании.

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