Распущенный президентом Перу конгресс объявил о его отстранении

В Перу конгресс отказался признавать законным решение президента Перу Мартина Вискарры о своем роспуске и в ответ объявил об отстранении лидера страны. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 1 октября.

«Пленарное заседание утвердило резолюцию, которая говорит о временной недееспособности президента республики, нарушившего конституцию», — сообщили в конгрессе.

При этом парламент привел к присяге вице-президента Мерседес Араос.

17 июля бывший президент Перу Алехандро Толедо был арестован в Соединенных Штатах по запросу перуанской генпрокуратуры. На родине бывшего главу государства обвиняют в коррупции и отмывании денег.