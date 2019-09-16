Прямой эфир

Самый большой в мире салат приготовили в Перу

0
Фото: satelite.pe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители перуанского города Трухильо попали в Книгу рекордов Гиннеса, приготовив салат из артишоков весом 784,53 кг.

Мы берем это на улицах: как шаурма стала любимым фастфудом в России
Почему россияне перестали бояться отравлений и придумали культ мяса в лаваше

Как сообщает издание El Correo, помимо сердцевины артишоков, салат состоял из моркови, перца, оливок и заправки из оливкового масла и бальзамического уксуса.

Его подали на подносе длиной 5 м и шириной 1,5 м. В Книгу рекордов Гиннеса салат попал как «самый большой в мире».

Перу также принадлежат рекорды по самому большому салату из киноа и самому большому салату из оливок.

Пирог из 30 тыс. блинов ранее испекли на Масленицу в Ярославле. В приготовлении гигантской выпечки приняли участие сотни местных жителей.

Блины выложили кругом диаметром 5 м. Вес пирога составил 1972 кг. Он также был официально занесен в Книгу рекордов России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Холодец в Московской области может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019