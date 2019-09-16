Самый большой в мире салат приготовили в Перу

Жители перуанского города Трухильо попали в Книгу рекордов Гиннеса, приготовив салат из артишоков весом 784,53 кг.

Как сообщает издание El Correo, помимо сердцевины артишоков, салат состоял из моркови, перца, оливок и заправки из оливкового масла и бальзамического уксуса.

Его подали на подносе длиной 5 м и шириной 1,5 м. В Книгу рекордов Гиннеса салат попал как «самый большой в мире».

Перу также принадлежат рекорды по самому большому салату из киноа и самому большому салату из оливок.

Пирог из 30 тыс. блинов ранее испекли на Масленицу в Ярославле. В приготовлении гигантской выпечки приняли участие сотни местных жителей.

Блины выложили кругом диаметром 5 м. Вес пирога составил 1972 кг. Он также был официально занесен в Книгу рекордов России.