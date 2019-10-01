В Китае беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере

В Китае пойман скрывавшийся 17 лет бывший полицейский, осужденный за торговлю женщинами и детьми и приговоренный к тюремному заключению. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщило Би-би-си.

Отмечается, что преступник сбежал из-под стражи в 2002 году и всё это время провел в горной пещере.

Полиция обнаружила 63-летнего беглеца с помощью беспилотника.

Преступник так долго находился без человеческого общества, что с трудом смог общаться с сотрудниками полиции. Его отправили обратно в заключение.

11 мая после бунта из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура сбежали 34 заключенных.