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В США оценили новый российский МиГ-35

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Чем новый российский многоцелевой истребитель Миг-35 будет отличаться от своего предшественника МиГ-29, порассуждал научный сотрудник Центра национальных интересов США Марк Эпископос в статье для The National Interest.

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Американский эксперт отметил, что производители позиционируют МиГ-35 как истребитель 4++, максимально приближенный к пятому поколению самолетов.

Кроме того, обнародованные данные свидетельствуют об улучшении ряда технических характеристик и оснащении новых МиГов самыми современными системами вооружения.

Среди новшеств отмечался радар «Жук-АЕ», а также способность самолета приземляться в экстремальных условиях.

«МиГ-35 допускает конфигурации вооружения, которые затмевают МиГ-29 по чистой огневой мощи. МиГ-35 совместим со всей гаммой управляемых бомб KAB-500 с лазерным наведением и ГЛОНАСС, что должно позволить ему справляться с некоторыми высокоинтенсивными боевыми операциями», — пишет Эпископос.

Все это, по его мнению, увеличит маневренность истребителя.

Автор приходит к выводу, что МиГ-35 вобрал в себя все улучшения, учтенные в создании различных модификаций МиГ-39.

«Это формирует кульминацию многолетнего опыта российской аэрокосмической техники и самого способного многоцелевого истребителя России на сегодняшний день», — добавил эксперт.

20 сентября производитель МиГ-35 назвал новейший истребитель «вершиной семейства самолетов этой марки» и впервые обнародовал подробные технические характеристики воздушного судна.

В марте в США сравнили «смертоносный» МиГ-29 с истребителями F-15 и F-16.

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