Истребитель Су-57 и БПЛА «Охотник» совершили совместный полёт

С аэродрома Минобороны впервые в воздух в одной связке поднялись сверхсовременный истребитель Су-57 и беспилотный боевой комплекс «Охотник». Манёвры летательных аппаратов прошли в рамках испытаний возможностей беспилотника. Все задания «Охотник» выполнял в автоматическом режиме, без прямого управления с Земли, лишь с контролем программы. Беспилотник нёс на себе полный комплект оборудования — всё как на боевом задании. Главная цель «Охотника» в паре с Су-57 — расширение радиолокационного поля. Беспилотник подсвечивает цель, истребитель атакует из безопасной зоны. Совместные испытания истребителя и беспилотника продолжались 30 минут. Полёт подтвердил, что такое взаимодействие человека и компьютера — шаг в новую эру военной авиации.