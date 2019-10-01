Названа причина подачи тока по батареям жилого дома в Воронеже

Причиной подачи тока по батареям теплоснабжения в одном из многоквартирных домов Воронежа стал холодильник. Об этом рассказали в управляющей компании «Мастер», обслуживающей дом.

29 сентября стало известно, что жильцов двух подъездов дома по улице Хользунова (115 человек) эвакуировали из-за появления электричества в системе отопления.

При этом в доме отключили электричество и газ.

Оказалось, что батареи в двух подъездах замкнуло в одну цепь. Специалистам пришлось срезать один из радиаторов, только после этого жителям дома разрешили вернуться в свои квартиры.

«Выявлено отсутствие заземления некоторых электроприборов. Так, в одном из жилых помещений при включенном холодильнике оборудование показало сразу 20 вольт на отопительном приборе рядом. Вероятнее всего, активное использование дополнительного электрооборудования и привело к появлению электричества на батареях», — приводит ТАСС слова директора УК Дмитрия Фурсова.

В двух подъездах дома проведут полную замену общедомовой электропроводки.