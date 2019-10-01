Стали известны подробности прощания с Жаком Шираком

Во Франции простились с экс-президентом Жаком Шираком, который скончался 26 сентября. На всех правительственных зданиях были приспущены флаги, а 30 сентября стало днем национального траура.

Прощание с Жаком Шираком приобрело беспрецедентный характер, отметил в беседе с «Известиями» бывший посол РФ во Франции Александр Орлов. К примеру, в Елисейском дворце была открыта книга соболезнования, в которой все жители страны могли оставить свою запись, напомнил он. При этом французские СМИ ранее сообщили, что этой возможностью воспользовались около 4 тыс. человек.

Орлов рассказал, что Ширак был одним «из последних великих президентов Франции», который помнил Вторую мировую войну.

«Он оставил огромный след в истории этой страны. Что касается России, то он был для Москвы настоящим другом», — подчеркнул дипломат.

В день национального траура в связи с уходом экс-президента Франции в столицу республики съехались десятки глав государств и правительств.

Проститься с политиком приехал и президент России Владимир Путин, с которым Ширака связывали теплые дружеские отношения.

Ранее в интервью газете The Financial Times Путин из всех мировых лидеров выделил именно Жака Ширака, назвав его настоящим интеллектуалом и очень интересным человеком.

«У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров», — заявил Путин.

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