Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже

Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака завершились в понедельник на парижском кладбище Монпарнас. Об этом сообщил телеканал BFM.TV.

Церемония прошла в присутствии членов семьи и друзей политика в соответствии с пожеланием вдовы экс-президента Бернадет Ширак. Жак Ширак похоронен рядом с дочерью Лоранс, скончавшейся в 2016 году.

Понедельник, 30 сентября, объявлен во Франции днем национального траура. Накануне в Доме инвалидов прошла церемония национального прощания с бывшим президентом.

Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Причина смерти не сообщается. В СМИ ходили слухи, что политик страдал от болезни Альцгеймера, однако супруга экс-президента опровергала эту информацию.

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. В мае 2007-го он сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях.