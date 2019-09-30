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Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака завершились в понедельник на парижском кладбище Монпарнас. Об этом сообщил телеканал BFM.TV.

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Церемония прошла в присутствии членов семьи и друзей политика в соответствии с пожеланием вдовы экс-президента Бернадет Ширак. Жак Ширак похоронен рядом с дочерью Лоранс, скончавшейся в 2016 году.

Понедельник, 30 сентября, объявлен во Франции днем национального траура. Накануне в Доме инвалидов прошла церемония национального прощания с бывшим президентом.

Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Причина смерти не сообщается. В СМИ ходили слухи, что политик страдал от болезни Альцгеймера, однако супруга экс-президента опровергала эту информацию.

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. В мае 2007-го он сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях.

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