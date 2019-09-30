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В Уфе двое мужчин изнасиловали бездомную

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Уфе правоохранители задержали двух мужчин, которые изнасиловали бездомную женщину. Об этом 30 сентября сообщил ГТРК «Башкортостан».

По имеющейся информации, после того как два 33-летних местных жителя надругались над женщиной, она обратилась с заявлением в полицию.

Выяснилось, что подозреваемые уже были судимы ранее. Их задержали и возбудили в их отношении уголовные дела по статьям «Изнасилование, совершенное группой лиц» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц». Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

21 сентября сообщалось, что житель Сан-Франциско пожаловался на то, что его покусали бомжи-наркоманы.

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