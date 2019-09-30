Пушков высмеял обвинения Джонсона в домогательствах

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее сотрудницы издания The Spectator, главным редактором которого около 20 лет назад был Джонсон, заявили, что нынешний премьер приставал к ним.

Так, журналистка Шарлотта Эдвардс сообщила, что на одном мероприятии Джонсон положил ей руку на бедро и сжал его.

«Джонсону пора. Утверждают, что 20 лет назад (!) он ухватил коллегу-журналистку за бедро. Недоказанное «преступление» приведет к шумному наказанию в виде всеобщей истерики по поводу поруганного бедра. Царство абсурда требует жертв», — написал Пушков в Twitter 30 сентября.

Пресс-секретарь британского премьера ранее отверг обвинения, назвав их не соответствующими действительности. По данным The Business Insider, сам Джонсон пришел в ярость из-за публикаций.