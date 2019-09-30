Прямой эфир
Сюжет:

Пушков высмеял обвинения Джонсона в домогательствах

0
Фото: Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее сотрудницы издания The Spectator, главным редактором которого около 20 лет назад был Джонсон, заявили, что нынешний премьер приставал к ним.

Так, журналистка Шарлотта Эдвардс сообщила, что на одном мероприятии Джонсон положил ей руку на бедро и сжал его.

«Джонсону пора. Утверждают, что 20 лет назад (!) он ухватил коллегу-журналистку за бедро. Недоказанное «преступление» приведет к шумному наказанию в виде всеобщей истерики по поводу поруганного бедра. Царство абсурда требует жертв», — написал Пушков в Twitter 30 сентября.

Пресс-секретарь британского премьера ранее отверг обвинения, назвав их не соответствующими действительности. По данным The Business Insider, сам Джонсон пришел в ярость из-за публикаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Обвинивший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер в зале суда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019