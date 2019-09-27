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Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

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Подробности не приводятся, однако известно, что жалобы поступили от женщин, работающих в отделе внутренних дел по району Щукино, передает «РИА Новости».

Ранее 27 сентября «Московский комсомолец» сообщил, что на домогательства пожаловались две сотрудницы. По их словам, к ним приставал один из руководителей, носящий звание подполковника. В результате одна из женщин была вынуждена перевестись в другое подразделение. Вторая получила от начальника ультиматум, что если не уступит ему, должна либо уволиться, либо перевестись. По ее словам, руководство в ответ на жалобы посоветовало «проявить женскую мудрость».

Осенью 2018 года 23-летняя сотрудница уфимской полиции, работавшая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны троих коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под арест. Против прaвooхрaнитeлeй возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

31 декабря Верховный суд Башкирии оставил в силе решения Советского районного суда Уфы о продлении сроков ареста троим бывшим полицейским. В январе заявившую о групповом изнасиловании дознавательницу уволили из органов внутренних дел. Тогда же она обратилась с иском в суд о возмещении морального ущерба.

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