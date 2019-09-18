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Обвинивший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер в зале суда

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Фото: TASS/PA Images
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Массажист из Калифорнии, обвинивший актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, скончался во время судебного заседания, пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, в суде как раз рассматривался иск погибшего. Его имя не разглашается. Однако известно, что он обвинил Спейси в домогательствах во время массажа в 2016 году.

Причины его внезапной кончины не уточняются.

Скандал вокруг оскароносного актера и режиссера Кевина Спейси разгорелся в 2017 году после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его домогательствах. Сам Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил камингаут.

После этого актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах еще не менее восьми человек.

В июле американская прокуратура закрыла одно из дел в отношении Спейси.

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