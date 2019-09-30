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Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН. На это обратил внимание журналист из Одессы Юрий Ткачев, сообщает РЕН ТВ.

В указе украинского лидера намечены 17 целей, которые Украина должна реализовать к 2030 году.

Среди первоочередных задач обозначены преодоление бедности, голода и достижение продовольственной безопасности, обеспечение здорового образа жизни и качественного образования, а также гендерное равенство.

Аналогичные цели в таком же порядке перечислены в документе ООН под названием «Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Помимо этого, в своем указе Зеленский обозначил и такие глобальные мировые задачи, как рациональное использование морей и океанов, обеспечение безопасности городов и восстановление экосистем суши.

7 августа сообщалось, что Зеленский ожидает роста экономики страны на уровне 5–7% в ближайшие годы, однако пока показатели ниже, чем в 2013 году.

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