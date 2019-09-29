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Захарова отметила отсутствие противоречий в украинской политике при Зеленском

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что в политике Украины при президенте Владимире Зеленском пока нет противоречий между заявлениями и действиями, как это происходило при Петре Порошенко. Об этом она заявила в эфире программы «Большая игра», которая выйдет на Первом канале в воскресенье, 29 сентября, передает ТАСС.

«Пока я не вижу противоречий, которые я, например, раньше наблюдала в украинской политике между заявлениями, и, может быть, какими-то кулуарными переговорами и непосредственными действиями. Вот раньше это всё было на противоречиях, приходили люди, которые говорили о мире, а на самом деле они делали всё, чтобы была война. Здесь есть желание изменить эту ситуацию», — сказала она.

Захарова добавила, что из разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского видно, что украинский лидер — это человек, который «хочет сделать что-то для своей страны».

Ранее на приеме, организованном Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генассамблеи ООН, 24 сентября, состоялась первая встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Зеленским. По словам президента Украины, российский министр подошел к нему и сказал, что хочет познакомиться, сообщал «Интерфакс». По итогам встречи Лавров рассказал журналистам, что в ходе беседы стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в соответствии с Минскими договоренностями.

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